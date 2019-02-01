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ارتفاع أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 30/7/2019

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:23 م
ارتفاع أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 30/7/2019
سعر الذهب المحلي
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صعدت أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية.

أسعار الذهب فى مصر:
الذهب عيار 18 سعر 565 جنيها 

الذهب عيار 21 سعر 659 جنيهًا 

الذهب عيار 24 سعر 755 جنيهًا 

سعر الجنيه الذهب 5265 جنيهًا

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