ارتفاع أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 30/7/2019

صعدت أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية.





أسعار الذهب فى مصر:

الذهب عيار 18 سعر 565 جنيها





الذهب عيار 21 سعر 659 جنيهًا





الذهب عيار 24 سعر 755 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5265 جنيهًا



