ارتفاع أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 30/7/2019
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:23 م
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صعدت أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية.
أسعار الذهب فى مصر:
الذهب عيار 18 سعر 565 جنيها
الذهب عيار 21 سعر 659 جنيهًا
الذهب عيار 24 سعر 755 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5265 جنيهًا
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