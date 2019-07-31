مصطفى ثابت مشيدًا بمؤتمر الشباب: "مشهد يليق بمصر"
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:29 م
أمنية فوزي
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أشاد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب المُقام في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "شيء مبهر، ويؤكد أننا اقتربنا من تحقيق حلمنا".
وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء: "رأينا نماذج إيجابية عظيمة في الجلسة الأولى وكلنا تأثرنا بها"، مشيدًا بالمطربة العظيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "الكل في القاعة بكى، فهي شخصية عظيمة ووالدتها عظيمة أيضًا".
وأكد أن مشهد اليوم مفرح ومبهج ويليق بمصر، ويليق بحالة الأمل التي يتحدث عنها الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن نقاشات جلسات مؤتمر الشباب بلا سقف.
وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء: "رأينا نماذج إيجابية عظيمة في الجلسة الأولى وكلنا تأثرنا بها"، مشيدًا بالمطربة العظيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "الكل في القاعة بكى، فهي شخصية عظيمة ووالدتها عظيمة أيضًا".
وأكد أن مشهد اليوم مفرح ومبهج ويليق بمصر، ويليق بحالة الأمل التي يتحدث عنها الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن نقاشات جلسات مؤتمر الشباب بلا سقف.
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