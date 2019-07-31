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طهطا يضم لاعب الداخلية لمدة ثلاث مواسم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:16 م
طهطا يضم لاعب الداخلية لمدة ثلاث مواسم
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محمد الحسيني
 
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أعلن مجلس إدارة طهطا الرياضى أحد أندية القسم الثانى إتمام التعاقد مع إسلام واصل لاعب وسط الداخلية لمدة ثلاث مواسم.

وكان مجلس إدارة طهطا قد نجح فى ضم التعاقدات الجديدة هيثم شعبان ظهير أيسر ديروط، وعمر صلاح لاعب الداخلية وناشئ الأهلى السابق وأحمد سيد لاعب وسط الأوليمبي، ومحمود نبيل مدافع الأوليمبي، وحمادة علي ظهير أيمن إنبي ووادي دجلة وعلاء ريشة راس حربه الحمام المطروحى بجانب تجديد تعاقد باسم دنيا الظهير الأيمن للفريق وعلى رشاد ومحموظ جميل وعبد العال الزقازيقى.

ويقود طهطا جهاز فني يضم بركات إبراهيم مديراً فنياً، وكريم عبد الحكيم وعلي فتحي مدربان، وكابتن رضوان مدرب حراس مرمى، وحسن الفوى إداري، وعادل حسين مديراً للكره، وأسامة الجزيري طبيب.

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