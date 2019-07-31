القليوبية اليوم.. انتحار فتاة 15 عاما شنقا داخل حجرتها.. وبنها الجامعي تؤكد المتهم بقتل زوجته بالمنوفية حالته مستقرة
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:17 م
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
بسبب طلاق أبويها.. انتحار فتاة 15 عاما شنقا بالقليوبية
حيث لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما مصرعها شنقا في سقف حجرتها، حيث أقدمت على الانتحار بسبب طلاق والدها ووالدتها وكثرة الخلافات الأسرية حيث تعيش مع والدها وزوجته الثانية في نفس المنزل.
بنها الجامعي: المتهم بقتل زوجته بالمنوفية حالته مستقرة ويمكن للنيابة استجوابه
وأرسلت مستشفى بنها الجامعي، تقريرا رسميًا لقسم ثان بنها الموكل له تعيين حراسة على غرفة المريض "م. م.ع" من الباجور بمحافظة المنوفية، المتهم بقتل عروسته بالمنوفية ليلة زفافهما، جاء فيه أن حالة المريض مستقرة، ويمكن استجوابه،ونقله إلى مستشفىحكومي بالمنوفية، للتحفظ عليه، وسؤاله من خلال نيابة الباجور المنوطة بالتحقيق في القضية، ولكن عبر سيارة إسعاف مجهزة.
السيطرة على حريق محدود بالوحدة الصحية بكفر مروان في كفر شكر
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود شب في الوحدة الصحية بكفر مروان التابعة لكفر شكر بالقليوبية دون خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.
بسبب طلاق أبويها.. انتحار فتاة 15 عاما شنقا بالقليوبية
حيث لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما مصرعها شنقا في سقف حجرتها، حيث أقدمت على الانتحار بسبب طلاق والدها ووالدتها وكثرة الخلافات الأسرية حيث تعيش مع والدها وزوجته الثانية في نفس المنزل.
بنها الجامعي: المتهم بقتل زوجته بالمنوفية حالته مستقرة ويمكن للنيابة استجوابه
وأرسلت مستشفى بنها الجامعي، تقريرا رسميًا لقسم ثان بنها الموكل له تعيين حراسة على غرفة المريض "م. م.ع" من الباجور بمحافظة المنوفية، المتهم بقتل عروسته بالمنوفية ليلة زفافهما، جاء فيه أن حالة المريض مستقرة، ويمكن استجوابه،ونقله إلى مستشفىحكومي بالمنوفية، للتحفظ عليه، وسؤاله من خلال نيابة الباجور المنوطة بالتحقيق في القضية، ولكن عبر سيارة إسعاف مجهزة.
السيطرة على حريق محدود بالوحدة الصحية بكفر مروان في كفر شكر
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود شب في الوحدة الصحية بكفر مروان التابعة لكفر شكر بالقليوبية دون خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.
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