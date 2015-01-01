أحد المشاركين في منتدى الشباب: إصابة والدي بالاكتئاب كانت دافعًا لي للنجاح

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قال محمد كيلاني، أحد المشاركين في المؤتمر الوطني السابع للشباب، إنه تعرض لحادث أليم تسبب في بتر قدمه خلال دراسته في الجامعة، وهذا أدى لدخول والده في حالة اكتئاب حاد، خاصة أنها الولد الوحيد.



وتابع "كيلاني"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية"on e"، مساء الثلاثاء، ان إصابة والده بالاكتئاب بعد بتر قدمه، كان دافعًا كبيرًا للتغلب على إعاقته، وتركيب طرف صناعي، والذهاب إلى الجامعة، والإنتهاء من الدراسة بتقدير جيد جدًا.



ولفت إلى أن التحدي الثاني بعد تخرجه، كان البحث عن العمل، خاصة أن الكثير من أصحاب العمل رفضوا تعينه بسبب إعاقته، لافتَا إلى أنه يعمل حاليًا مهندس نظم معلومات في أحد البنوك الدولية، وبذلك استطاع أن يثبت للمجتمع أنه قادر على العمل رغم اعاقته.

