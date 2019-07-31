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إيمان طلعت: مؤتمرات الشباب منصة الحوار مع القيادة السياسية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:07 م
إيمان طلعت: مؤتمرات الشباب منصة الحوار مع القيادة السياسية
مؤتمر الشباب
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هدى عبدالرازق
 
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قالت إيمان طلعت، عضو شباب الأحزاب السياسية المشاركة في جلسة المحاكاة، إن مؤتمرات الشباب هي المنصة الرسمية الحوارية مابين الشباب والقيادة السياسية والتي يتم فيها عرض كافة الأفكار والمقترحات والتوصيات وتخلص في النهاية بتوصيات يتم تفعيلها على أرض الواقع.

وأضافت "طلعت" خلال مداخلة هاتفية لها بتغطية TeN والمذاع على فضائية "TeN"، أن الشعب المصري قد رأي تلك التوصيات فعليا على أرض الواقع من خلال لجان العفو الرئاسي والتي تم إنشائها بعد مؤتمر شرم الشيخ وتعديل في قانون التظاهر وأشياء كثيره أخرى يتم التصديق عليها ويتم تنفيذها من خلال المؤتمرات، موضحه أن جلسات المحاكاه يتم فيها النموذج الكامل بين الدولة المصرية ويتم مناقشة دور الحكومة من خلال الخطة الموضوعه وسياستها وكيفيه الوصول للأرتقاء بالمواطن إلى أعلى مستوى.

وأكدت عضو شباب الأحزاب السياسية المشاركة في جلسات الحوارية التي تتم على هامش المؤتمر تعتبر منصة حوارية مثمرة مابين الشباب والقيادة السياسية بخلاف تواجد عدد من القيادات من الجانب التنفيذي والتشريعي بجانب الشباب والذي ظهر في بداية الجلسة وفي البرنامج الرئاسي أصبح لدينا عدد منهم في المناصب الحكومية المختلفة.
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