رايان راينولدز يثير الجدل بمنشور له ربط به نفسه مع أفلام MARVEL المستقبلية

نشر النجم رايان راينولدز منشورا على حسابه الخاص على موقع التغريدات تويتر، شارك به متابعيه حول مستقبل شخصية ديدبول السينمائية التي يجسدها.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ذكر رايان راينولدز لكلمة PHASE 5، تسببت في شكوك لدى متابعيه حول ما ان كان رايان يلمح لإنضمامه لعالم أفلام مارفل في المرحلة الخامسة.



