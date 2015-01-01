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رايان راينولدز يثير الجدل بمنشور له ربط به نفسه مع أفلام MARVEL المستقبلية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:43 م
رايان راينولدز يثير الجدل بمنشور له ربط به نفسه مع أفلام MARVEL المستقبلية
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أحمد جمال أحمد
 
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نشر النجم رايان راينولدز منشورا على حسابه الخاص على موقع التغريدات تويتر، شارك به متابعيه حول مستقبل شخصية ديدبول السينمائية التي يجسدها.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ذكر رايان راينولدز لكلمة PHASE 5، تسببت في شكوك لدى متابعيه حول ما ان كان رايان يلمح لإنضمامه لعالم أفلام مارفل في المرحلة الخامسة.

مع العلم بأن مدير استديوهات مارفل كيفين فيج، أعلن مؤخرا عن تفاصيل الأفلام المقرر طرحها بالمرحلة الرابعة.
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