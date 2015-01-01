تقارير.. 4 لاعبين يرحلون عن برشلونة وصفقة أخيرة!

تقترب إدارة نادي برشلونة من حسم موقفها تجاه بعض اللاعبين داخل صفوف البارسا وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وقالت قناة "gol tv" الإسبانية أن واجبات فالفيردي الفترة المقبلة هي تحديد أسماء المغادرين وأيضاً الوافدين جدد إلى كامب نو لتمثيل الفريق.









وأوضحت القناة الإسبانية أن الأسماء المُغادرة عن برشلونة وهم فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش ومالكوم ورافينيا بينما الوافدين هما دافيد ألابا من بايرن ميونيح أو جونيور فيريبو من ريال بيتيس.





وكانت الإدارة الكتالونية قد تعاقدت مع فرينكي ديونج وسط أياكس بالإضافة إلى صفقة الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد.



