ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تقارير.. 4 لاعبين يرحلون عن برشلونة وصفقة أخيرة!

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:39 م
تقارير.. 4 لاعبين يرحلون عن برشلونة وصفقة أخيرة!
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
تقترب إدارة نادي برشلونة من حسم موقفها تجاه بعض اللاعبين داخل صفوف البارسا وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقالت قناة "gol tv" الإسبانية أن واجبات فالفيردي الفترة المقبلة هي تحديد أسماء المغادرين وأيضاً الوافدين جدد إلى كامب نو لتمثيل الفريق.


وأوضحت القناة الإسبانية أن الأسماء المُغادرة عن برشلونة وهم فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش ومالكوم ورافينيا بينما الوافدين هما دافيد ألابا من بايرن ميونيح أو جونيور فيريبو من ريال بيتيس.

 وكانت الإدارة الكتالونية قد تعاقدت مع فرينكي ديونج وسط أياكس بالإضافة إلى صفقة الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
6
x
20:30
1
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
1
x
21:30
0
اليمن