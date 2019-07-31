"شباب زي الورد".. تعرف على نجوم مؤتمر الشباب السابع

انعقدت أولى أيام المؤتمر الوطني السابع للشباب، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في "العاصمة الإدارية الجديدة"، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كل فئات الشباب المصري "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين.

عرضت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، فيلمًا تسجيلياً بعنوان "بطل كل يوم"، يرصد عددًا من النماذج الناجحة بالمجتمع المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستعرض "الفجر" أبرز النماذج التي عرضها المؤتمر.

هادية حسني

هي لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة الرياضية، وأول عربية تحصد لقب أفريقي في كرة الريشة، بدأت لعب الرياضة في عمر سنتين، وحصلت على ميداليات كثيرة، اضطرت للتوقف عن اللعب في سن 9 سنوات لمدة عام بسبب إصابة كبيرة في الركبة، وتعلمت خلال هذه الفترة عزف البيانو والرسم، وشاركت في بطولة عالمية، وحصلت فيها على المركز الثالث، بعد شفائها عادت لعب، وبدأت في انطلاقتها، وأحرزت ألقاب دولية

قد تخرجت من كلية الصيدلة جامعة عين شمس، وسجلت الدكتوراه في جامعة القاهرة، وتعمل كمدرس مساعد بالجامعة البريطانية، وستشارك في أولمبياد طوكيو 2020، أثناء عملها على رسالة الدكتوراة، كما شاركت في إدخال لعبة الريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، أوضحت خلال المؤتمر :-"هفضل أنشر علم مصر على قد ما أقدر".

فرح الديباني

فازت الفنانة المصرية فرح الديباني بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس لتكون أول عربية تفوز بهذه الجائزة الدولية الرفيعة، وقد اكتشفها مدرس الموسيقي بالمدرسة الألمانية بالقاهرة ووجهها لدراسة الغناء الأوبرالي .

دربتها الفنانة نيفين علوبة من خلال مشروعها " فابريكا " وأهلتها للسفر إلي ألمانيا لدراسة فن الأوبرا، يصنف صوتها في عالم الأوبرا يسمي " الميتزو سوبرانو " وهو من الأصوات النادرة في ذلك المجال، التحقت عام 2016 بأوبرا باريس، وكانت تدرس وتعمل في ألمانيا وقتئذ، وهي حصلت علي جائزة مؤسسة فاجنر وغنت علي خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية في برلين .

قدمت دور " كارمن " في الاوبرا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، وتجهز نفسها لتقديم دور " دليلة " في الأوبرا الشهيرة " شمشون ودليله"، وهي حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في الغناء الاوبرالى من ألمانيا واختارتها مجلة عالم الأوبرا في المانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة

شريف العبد

تخرج شريف العبد من كلية الهندسة في مجال تخصص المشروعات منذ نحو 16 سنة، و يعمل في أكبر شركة متخصصة في العالم بدبي، ثم بدأ يفكر في ممارسة رياضة، فبدأ في 2015، بالمشي والجري ثم تسلق الجبال.

عمل على تحقيق التوازن بين ممارسة هوايته المفضلة وعمله، حيث يعمل في الشركة ما بين 10-12 ساعة يوميا، ثم التمرين على تسلق الجبال حوالي 3 ساعات يوميا، ثم أصبح الرياضي المصري الثاني في التاريخ الذي تمكن من تسلق قمة إيفرست.

كارمن سليمان

افتتحت المطربة كارمن سليمان، المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأغنية "نورتوا الدنيا"، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لا تعتبر هذه المرة هي الأولى التي تغني فيها الفنانة كارمن سليمان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد وقع الاختيار عليها للغناء أمام الرئيس، في مناسبتين، كانت أولهما خلال حفل افتتاح قناة السويس، في 7 أغسطس 2015، برفقة الفنانين أحمد جمال ومحمد شاهين في أوبريت "أجيال".

غنت كارمن سليمان للمرة الثانية أمام الرئيس في منتدى شباب العالم بنسخته الثانية، حيث تألقت وقتها، بأداء أغنية "من كل مكان" وهي الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم، والذي أُقيم في مدينة شرم الشيخ، وهي من كلمات المؤلف أمير طعيمة، وتلحين عمرو مصطفى، بشاركة المغربي أمين التمري الشهير بـ"أمينوكس"، والإماراتي عادل عبدالرحمن بجانب مجموعة من المطربين الشباب الأجانب من إيطاليا وإسبانيا.