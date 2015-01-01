محمد غنيم: معظم المتهمين في قضية النائب العام ينتمون لجامعة الأزهر
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:33 م
أمنية فوزي
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قال العالم الكبير الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إنه يوجد حوالي 1.7 مليون طالب وطالبة في التعليم الأزهري، لافتًا إلى أنه عندما طرح وزير التعليم عملية التطوير لم يوافق الأزهر.
وأشار "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن معظم المتهمين في قضية النائب العام ينتمون لجامعة الأزهر.
وأكد أنه يجب على الأزهر أن يختص في علوم الدين وليس العلوم الوضعية كالطب والهندسة وغيرها.
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