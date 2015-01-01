إزالة 51 حالة تعدي على أملاك الري في دمياط

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثلاثاء،أنه تم إزالة عدد ٥١ حالة تعدى بالبناء على أملاك الرى بمساحة ٦٢٥٥ م٢ بمركز ومدينة فارسكور، خلال فعاليات اليوم الخامس للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى تأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وإستعاده حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.



وأضافت المحافظ أنه قد بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق الموجة الثالثة عشر يوم الأربعاء الماضى ١٢١ حالة بنطاق مراكز ومدن كفر البطيخ، كفر سعد، الزرقا وفارسكور مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة طبقًا للجدول الزمنى المحدد.

كما أكدت أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وواضعى اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التى حددها القانون،والطلبات التى لم تنطبق عليها شروط التقنين وتم رفضها من قبل اللجنة المختصة وذلك لإستعادة حق الدولة كاملا.