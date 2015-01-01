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غداً.. جامعة سوهاج تكرم النقيب البطل "فادي أمجد" ضابط العمليات الخاصة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:31 م
غداً.. جامعة سوهاج تكرم النقيب البطل فادي أمجد ضابط العمليات الخاصة
النقيب البطل فادي أمجد
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أبورية حسين
 
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تكرم غدًا جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، النقيب فادي أمجد أديب ضابط العمليات الخاصة، والذي أصيب بحادث إرهابي أثناء مأمورية في شمال سيناء بالعريش، مما أدى إلى بتر زراعه الأيمن، حيث يقام التكريم بالقاعة الزجاجية بالحرم القديم.

يذكر أن النقيب فادي أديب تخرج من كلية الشرطة في عام 2017، والتحق بقطاع الأمن المركزي "العمليات الخاصة" بوزارة الداخلية، وقد حصل البطل علي نوط الامتياز من الطبقة الثالثة، وتم ترقيته من رتبة ملازم أول الى رتبة نقيب، تقديرًا له ولمجهوداته تجاه الوطن باعتباره رمز من رموز الصمود والتضحية داخل الوطن.
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