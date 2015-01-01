بايرن ميونيخ يسحق فنربخشة بنصف دستة أهداف في كأس أودي









نجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في تحقيق الفوز على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أودي، في إطار الاستعدادات للموسم المقبل.





وسجل توماس مولر هاتريك في اللقاء للبايرن، واحرز سانشيز وجورتزيكا وكومان ثلاثة أهداف، بينما أحرز كروس هدف فنربخشة الوحيد في المباراة.





ويرغب فريق بايرن ميونيخ للاستعداد بقوة للموسم القادم، من أجل حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، والسيطرة على الألقاب المحلية في المانيا.