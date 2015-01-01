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مدير عام الجوازات يتفقد منفذ البطحاء

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:28 م
مدير عام الجوازات يتفقد منفذ البطحاء
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الفجر السعودي
 
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تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم سير العمل بمنفذ البطحاء، وذلك للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وكان في استقبال اللواء اليحيى مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد عويد بن زهزوم العنزي، ومدير جوازات منفذ البطحاء العقيد خالد بن سعيد القحطاني.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات بالمنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم إلى المملكة، من خلال الصالات المجهزة لإنهاء إجراءاتهم، كما تم الاطلاع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة)، وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية.

وفي نهاية الجولة حث اللواء اليحيى جميع العاملين بالمنفذ على تقديم أرقى الخدمات وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن.

رافق مدير عام الجوازات خلال الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل، و مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، ومساعد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد منصور بن مرزوق الدوسري.



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