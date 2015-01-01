ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كيف استعاد أحمد الفيشاوي لحظات الطفولة مع والده الراحل؟

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:02 م
كيف استعاد أحمد الفيشاوي لحظات الطفولة مع والده الراحل؟
أحمد الفيشاوي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
حرص الفنان أحمد الفيشاوى على نعى والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوى، على طريقته الخاصة، بنشر مقطع فيديو من دولاب الذكريات التى تجمعهما سوياً، عبر حساباته الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وجاء فى مقطع الفيديو الذى نشره "الفيشاوى" لوالده الراحل يوم الخميس الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، العديد من لقاءات برامج ماسبيرو فى بداية التسعينيات والتى ظهر فيها أحمد مع والده فى العديد منها لإبداء رأيه فى والده الذى وصفه كـ"صديق".

ووصف أحمد الفيشاوى والده الراحل، فى مقطع الفيديو الذى نشره قائلاً: "من الذكريات مع ممثل عظيم، وصديق كريم، وأب رائع، ونموذج حقيقي للعديد من الأشياء الجميلة، فاروق الفيشاوى".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
6
x
20:30
1
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
1
x
21:30
0
اليمن