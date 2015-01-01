الأميرة غادة تتفقد فعاليات وبرامج نادي حي الشعاعيب للبنات
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:20 م
الفجر السعودي
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تفقدت الأميرة غادة بنت فهد بن محمد آل سعود، نادي حي الشعاعيب للبنات، على هامش زيارتها مهرجان العسل الأول بمحافظة ميسان.
وتجولت الأمير غادة داخل مرافق النادي، واطلعت على تجهيزاته، كما شاهدت فعالياته وبرامجه المتنوعة المقدمة للمرتدات.
جاءت الزيارة بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات، ممثلة أندية الحي للبنات فوزيه الحارثي، وقائدة النادي أميرة الحارثي وعدد كبير من المرتادات.
والتقت بالمرتادات واستمعت لمقترحاتهن وآرائهن.
وأشادت الأميرة غادة بالنادي وما يحتويه من إمكانات وتجهيزات وبيئة متميزة لجذب المرتدات، مثمنة جهود القائمات على النادي في تقديم برامج ترويحية وتثقيفية وترفيهية للمرتادات واستثمار أوقات فراغهن، فيما يعود عليهن بالنفع.
كما قدمت شكرها وتقديرها للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات على الجهود الكبيرة التي تبذل في أندية الحي في صقل المواهب وتعزيز القيم وبناء الشخصية للمرتادات، متمنية للجميع التوفيق.
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