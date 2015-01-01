باريس سان جيرمان يتعاقد مع إدريسا جاي رسميًا
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:15 م
عمر عبدالعزيز
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أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، اليوم الثلاثاء، عن إتمام التعاقد مع النجم الدولي السنغالى المتألق إدريسا جاى، بعدما قدم اللاعب مستويات طيبة خلال الموسم الماضب رفقة فريق إيفرتون الإنجليزي.
ودعم البي إس جي صفوفه بالتعاقد مع إدريسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2019/2020.
وقال نادى العاصمة الفرنسية على موقعه الرسمى، أن جاى وقع على عقوده انضمامه لمدة 4 سنوات قادمة، ليستمر اللاعب حتى 30 يوليو 2023 قادما من إيفرتون، ليصبح اللاعب السنغالى الثامن فى تاريخ النادى.
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