باريس سان جيرمان يتعاقد مع إدريسا جاي رسميًا

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، اليوم الثلاثاء، عن إتمام التعاقد مع النجم الدولي السنغالى المتألق إدريسا جاى، بعدما قدم اللاعب مستويات طيبة خلال الموسم الماضب رفقة فريق إيفرتون الإنجليزي.





ودعم البي إس جي صفوفه بالتعاقد مع إدريسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2019/2020.



