ماركا تصدم برشلونة بشأن نيمار.. الخليفي اتخذ قراره النهائي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن نية ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لبيع النجم البرازيلي نيمار جونيور ولكن بشرط وحيد.









وقالت الصحيفة الإسبانية أن ناصر الخليفي على استعداد لبيع البرازيلي نيمار لأي نادٍ باستثناء برشلونة فليس لديهم أي نية للتفاوض مع إدارة جوسيب بارتوميو.





وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان يفضلون ألا يعود نيمار إلى برشلونة أبداً.





وكان نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان في 2017 بعدما دفع النادي الباريسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون.