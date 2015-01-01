بالأرقام.. نجم برشلونة الأكثر انهيارًا من حيث القيمة السوقية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، قد اعتلى قائمة أكثر اللاعبين انهيارًا من حيث القيمة السوقية في عام 2019، بعد فشله في الظهور بشكل مميز بقميص البارسا.

وبحسب ما ذكره موقع "ترانسفير ماركت" المختص بالقيمة السوقية للاعبين، فإنه القيمة السوقية لكوتينيو قد تراجعت بمقدار 50 مليون يورو خلال عام ونصف فقط، بعدما انتقل من صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كحوافز وعلاوات، في شتاء عام 2018.



