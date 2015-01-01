الشؤون الخدمية بالمسجد الحرام تهيئ أربعة آلاف فرد من القوى العاملة للحج
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:04 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أعلنت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عن انتهائها من كافة الاستعدادات المتعلقة بموسم حج هذا العام 1440 هـ، وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد بن مصلح الجابري أن الإدارة قامت بإعداد أكثر من 4 آلاف فرد من الكوادر البشرية إضافة إلى 400 آلة لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية ، والعمل على تطهير وتطييب السجاد ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
يذكر أن إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام تعنى بنظافة وتطهير المسجد الحرام ومرافقه باستخدام المعدات الحديثة وتجهيز أدوات النظافة ومواد التنظيف والتعقيم.
Advertisements
المزيد عن: المسجد الحرام القوى العاملة الشؤون الخدمية الحج
- تجديد سجاد المسجد النبوي استعداداً لموسم العمرة
- "السديس" يدشن المسار الإلكتروني لسجاد المسجد النبوي
- استبدال جميع سجاد المسجد الحرام استعدادا لشهر رمضان
- 30 دقيقة لتنظيف صحن المطاف بالمسجد الحرام
- ترويه الدموع.."سجاد الحرم" ورحلة 40 عاماً تزينها أيادٍ سعودية
- شؤون المسجد النبوي: رفع 93 طن نفايات يومياً خلال رمضان
- تدريب 130 سعوديًا على عمليات تطهير الحرم المكي
- تساقط المطر على زوار المسجد الحرام وسط أجواء روحانية
- رئاسة شؤون الحرمين تجنّد 4 آلاف عامل لتنظيف صحن المطاف ليلة 27 رمضان
- رئاسة شؤون الحرمين تجند 4 آلاف عامل لتنظيف صحن المطاف