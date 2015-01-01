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حساب المواطن يوضح طريقة حذف التابعين لدى المستفيدين في البرنامج

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:01 م
حساب المواطن يوضح طريقة حذف التابعين لدى المستفيدين في البرنامج
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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التسجيل في حساب المواطن | موقع حساب المواطن الرسمي | شكاوى حساب المواطن | حساب المواطن | تسجيل حساب المواطن | البوابة الإلكترونية لحساب المواطن | حساب المواطن السعودي

أوضح برنامج حساب المواطن السعودي، طريقة حذف التابعين لدى المستفيدين في البرنامج، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

وقال حساب المواطن: "إنه بالإمكان حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى؛ لا يؤثر المستفيد على أهليته واستحقاقه، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لحساب المواطن (تسجيل دخول - تفاصيل الطلب - بيانات التابعين)، ثم حذف التابع وبعدها الضغط على حفظ".

ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط (اضغط هنا).

شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 

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