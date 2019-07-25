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أحمد موسى: أسيوط المحافظة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:17 م
أحمد موسى: أسيوط المحافظة الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن نسب الفقر وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت من 28% إلى 32.5 % نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن بعض الدول زادت نسبة الفقر إلى 10% عندما حاولت إجراء إصلاحات اقتصادية، بينما في مصر زادت 4% فقط.

وناشد الحكومة التوجه إلى محافظات الصعيد، لأنها الأكثر فقرا، وعلى حالها منذ التسعينيات، موضحًا أن محافظة أسيوط زادت نسبة الفقر فيها إلى 67%، وهي تعد أكثر المحافظات فقرا في الجمهورية.
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