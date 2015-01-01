محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام للمحافظة لبلوغه السن القانوني



وقال شاروبيم أن كل من يتولى الخدمة داخل محافظة الدقهلية فهو تتويج كبير ومكافئة له وفخر وشرف لكل من عمل في هذه المحافظة العملاقة صاحبة التاريخ الكبير الذي يمتد لأكثر من 800 عام والتي انجبت لمصر علماء في شتى المجالات اعطوا لمصر الكثير بعلمهم وفنهم.



واكد محافظ الدقهلية علي فخره بالعمل طوال الفترة الماضية مع المهندس مختار الخولي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الإدارة المحلية وقال انني اعتمدت عليه في ملفات كبيرة وذات أهمية بالغة ووجدت الأمانة الكاملة في البحث والعرض وضرب اروع الأمثال في الكفاءة والإخلاص.



وقال مختار الخولي السكرتير العام انني أعتز وافتخر بأنني عملت في محافظة عريقة مثل محافظة الدقهلية التي هي تاج محافظات مصر وأنني كنت اتمني ان اظل اعمل بها لأخدم كل ابنائها ومواطنيها الشرفاء وكنت اتمني ان اكون مواطنا من أبناء هذه المحافظة التي انجبت أعلام تفتخر بهم مصر في كل عصر وفي كل زمان.



وأشار محافظ الدقهلية الي أننا جميعًا جنودا مجندة نعمل من اجل خدمة ورفعة هذا الوطن كل منا يعمل في موقعه من اجل ان ننهض بهذا الوطن ليكون في اولي صفوف الدول العظمي وكل منا له دور لا يقل اهمية عن الآخر نلبي النداء حين تنادينا مصر من أجل خدمة ورفعة شعبها العظيم ومن اجل ان نجعل رايتها عالية خفاقة وسط دول العالم.

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم بتكريم المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة لبلوغه السن القانوني للتقاعد في حفل كبير أقيم بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة وسط حضور اعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من الشخصيات العامة.