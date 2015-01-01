ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزمالك يختار بيدرو مانويل.. والراتب السنوي المطب الوحيد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:23 م
الزمالك يختار بيدرو مانويل.. والراتب السنوي المطب الوحيد
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

طلب البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي الحصول على مليوني دولارفي الموسم الواحد مقابل التوقيع للزمالك، بما يصل إلى 165 ألف دولار شهريًا.

ويحاول مسئولو الزمالك تخفيض المقابل المادي لدى المدرب بسبب وضع سقف للراتب السنوي للمدرب لا يزيد عن 60 ألف دولار في الشهر الواحد.

ويحظى بيدرو بإعجاب إدارة الزمالك بشكل كبير وله الأولوية عن باقي المدربين المرشحين على الساحة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
5
x
20:30
0
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
0
x
21:30
0
اليمن