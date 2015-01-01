الزمالك يختار بيدرو مانويل.. والراتب السنوي المطب الوحيد





طلب البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي الحصول على مليوني دولارفي الموسم الواحد مقابل التوقيع للزمالك، بما يصل إلى 165 ألف دولار شهريًا.





ويحاول مسئولو الزمالك تخفيض المقابل المادي لدى المدرب بسبب وضع سقف للراتب السنوي للمدرب لا يزيد عن 60 ألف دولار في الشهر الواحد.





ويحظى بيدرو بإعجاب إدارة الزمالك بشكل كبير وله الأولوية عن باقي المدربين المرشحين على الساحة.



