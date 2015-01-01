قوات أمن الحج: وضع خطط تأمين ضيوف الرحمن وفق منهج علمي مدروس

وأكدت، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادات قوات أمن الحج، الذي عقد اليوم الأربعاء، في مقر الأمن العام بمني، أن كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج التي تحظى باهتمام ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وأشارت إلى أن الخطط وضعت وفق منهج علمي مدروس مبني على الخبرات الميدانية المتراكمة لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يتواكب مع الرعاية الكاملة من الحكومة الرشيدة، حيث سخرت مالها وجهدها في خدمة وراحة قوافل الحجاج، التي تفد للديار المقدسة في كل عام من مشارق الأرض ومغاربها.

وأكد قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد بن سالم القرني أن جميع المؤشرات الأمنية لموسم حج هذا العام إيجابية، مُرجعًا ذلك إلى فضل الله عز وجل ثم إلى ما وفرته الحكومة الرشيدة من عناية واهتمام بالحجاج وبتضافر كافة الجهود من جميع القائمين على خدمة وراحة الحجاج، لافتًا النظر إلى أن الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج أكملت للوصول لموسم حج مميز يعكس الصورة الحقيقية والجهود المبذولة من الجميع .

وبين أن هناك خططًا مساندة تتمثل في خطة إدارة مركز القيادة والسيطرة والمتابعة الجوية، موضحًا أنه يعتمد على إدارة حركة المركبات أو المشاة على ثلاثة مصادر تنور القيادات والجهات التنفيذية بآلية العمل ومراحل تطبيق الخطة والتنبؤ بأي مخاطر تحيط أي مرحلة من مراحل التصعيد أو النفرة وإشعار القادات الموجودة على أرض الواقع لتلافيها، تتمثل في المراقبة الفنية وكذلك العنصر البشري المتمثل في القوات الأمنية المنتشرة في كافة جزء من أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الرابطة بن مكة والمدينة إلى جانب المتابعة الجوية من خلال رحلات الطيران المجدولة على مدار الساعة والتي تعمل في مجملها على تمكين الزملاء العاملين في الميدان من إدارة حركة المركبات والحشود بكل كفاءة واقتدار .

وأبان أن عدد الكاميرات الموجودة في المشاعر المقدسة والحرم المكي أكثر من خمسة آلاف كاميرا تغطي كل المواقع التي يمر عليها الحجاج، لافتًا إلى أن مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام مجهز بأحدث التقنيات لنقل أدق التفاصيل للقيادات الميدانية.

ووجه رسالة للمخالفين من المواطنين أو المقيمين بأن الحج هو للحجاج النظاميين وأن للمخالف إجراءات ستطبق بحقه بكل حزم وصرامة ورادعة وأنه لن يتمكن ولن يمكن من الوصول إلى المشاعر المقدسة، حيث إن هناك تحكمًا تامًا في هذا الجانب من قبل كافة شرط المناطق ووصولاً إلى الأطواق الأمنية الموجودة على مداخل مكة المكرمة على جانب الطوق الأمني المحيط بمكة المكرمة الذي يتم تعزيزه بقدرات أكثر لسد كافة الثغرات من خلال رجل الأمن أو عن طريق الرقابة التليفزيونية.



