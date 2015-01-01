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أسبوع الحسم.. باريس سان جيرمان سيتخذ القرار النهائي بشأن نيمار

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:18 م
أسبوع الحسم.. باريس سان جيرمان سيتخذ القرار النهائي بشأن نيمار
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الفجر الرياضي
 
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أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيتوجه إلى الصين من أجل إقناع البرازيلي نيمار دا سيلفا بالبقاء ضمن صفوف الفريق الباريسي.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن ليوناردو سيحاول جاهدًا إقناع نيمار بتغيير رأيه هذا الأسبوع والبقاء مع الفريق وعدم الرحيل إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة إصرار نيمار على الرحيل فأن ليوناردو سيتخذ وإدارة باريس سان جيرمان قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله في الأيام القليلة المقبلة.

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