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السيسي: "مؤتمرات الشباب فرصة للحوار.. وتشوفونا بنتكلم إزاي"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:20 م
السيسي: مؤتمرات الشباب فرصة للحوار.. وتشوفونا بنتكلم إزاي
مؤتمر الشباب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤتمرات الشباب فرصة للالتقاء والحوار، وحتى يرى الشعب حوار المسئولين.

وأضاف "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات الممؤتمر الوطني السابع للشباب،: "يا ترى بنتكلم مع حد بانفعال وحدة، ولا بشكل يليق بمصر وتقدمها"، موجهًا التحية لحكومة المحاكاة، والحكومة المصرية.

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
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