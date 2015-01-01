2 % ارتفاع في أسعار النفط عند التسوية اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار النفط الارتفاع عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتصعد بنحو 2%، مع بداية المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين في زيارة وفد أمريكي نحو الصين، حيث تعد هي الزيارة الأولى منذ قرار استئناف المباحثات التجارية في الشهر الماضي.





وفي هذا السياق، اتهم الرئيس الأمريكي، الصين بالمماطلة في المفاوضات التجارية انتظاراً لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة في 2020.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 2.1 بالمائة عند 58.05 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 1.6 بالمائة إلى 64.71 دولار للبرميل.