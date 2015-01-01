2 % ارتفاع في أسعار النفط عند التسوية اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:12 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
واصلت أسعار النفط الارتفاع عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتصعد بنحو 2%، مع بداية المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين في زيارة وفد أمريكي نحو الصين، حيث تعد هي الزيارة الأولى منذ قرار استئناف المباحثات التجارية في الشهر الماضي.
وفي هذا السياق، اتهم الرئيس الأمريكي، الصين بالمماطلة في المفاوضات التجارية انتظاراً لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة في 2020.
ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.
وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 2.1 بالمائة عند 58.05 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 1.6 بالمائة إلى 64.71 دولار للبرميل.
Advertisements
- أسعار النفط تتراجع فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء
- أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية
- النفط يرتفع عند التسوية بعد إعلان مصر تحرير "البنزين 95"
- 2.5 % ارتفاع بأسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء
- النفط يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء.. و"برنت" يسجل 60 دولار
- النفط يسجل أعلي مستوي في 4 أشهر عند تسوية التعاملات
- انخفاض أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع مخاوف نقص الطلب
- ارتفاع اسعار النفط عند التسوية قبل إعلان المخزون الأمريكي
- أسعار النفط تواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس
- النفط يسجل أدني مستوي في 4 أسابيع عند التسوية