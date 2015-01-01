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تعليق السيسي على ظاهرة عدم طلاء المباني

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:09 م
تعليق السيسي على ظاهرة عدم طلاء المباني
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "هو في كده.. دولة كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يظهر رضينا بالقبح ونسينا الحسن".

وكلف "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، نموذج محاكاة الحكومة بالاستمرار في دراسة مشروع رأس التين، والتسويق للمشروع لرجال الأعمال: "وأنا معاكم".

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب،شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

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المزيد عن: محاكاة الدولة المصرية طلاء المباني شباب البرنامج الرئاسي المؤتمر السابع للشباب السيسي
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