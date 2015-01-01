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لعبة القط والفار تستمر.. الإسماعيلي يشترط الحصول على مصطفي محمد ومدبولي في صفقة "عواد"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:04 م
لعبة القط والفار تستمر.. الإسماعيلي يشترط الحصول على مصطفي محمد ومدبولي في صفقة عواد
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الفجر الرياضي
 
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يحاول مسؤولى نادى الزمالك حسم التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى نادى الإسماعيلي ومنتخب مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الإعلان عن ضمه خلال المؤتمر الصحفي الذى سيعقده رئيس النادى غداً.

وسيحصل نادى الإسماعيلي على مقابل مالى كبير والبالغ 35 مليون جنيه بجانب الحصول على لاعبين من الزمالك.

ووافقت إدارة الإسماعيلي على دخول أحمد مدبولى جناح الفريق ضمن الصفقة على سبيل الإعارة وعرض نادى الزمالك عمر السعيد مهاجم الفريق ولكن تم قبول ذلك بالرفض حيث اشترط مسؤولى الدراويش الحصول على خدمات مصطفي محمد مهاجم الفريق والذى كان معاراً الموسم الحالى لطلائع الجيش.

ورفض الزمالك إعارة مصطفي محمد ضمن صفقة محمد عواد بعد قرار عودته من جديد لصفوف القلعة البيضاء.
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