السيسي: "كنت هاعمل انتخابات رئاسية مبكرة لو الشعب رفض الإصلاح الاقتصادي"

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على بناء ثقة المصريين في قدرتهم على بناء غد أفضل.



وتابع "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن كل المسؤولين كان لديهم تحسب كبير لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لكنه طلب من الحكومة الجاهزية لتقديم استقالتها، حال رفض الشعب الإصلاحات.



وأضاف: "الشعب لو كان رفض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كنت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة، وهسلمها لحد تاني، لنبني البلد مضبوط لنسبها ونمشي".

