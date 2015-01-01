"السيسي": "بفضل تضحيات الشعب أصبحنا في وضع تاني خالص"

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي لم تحدث في أوضاع طبيعية، بل حدثت في دولة قامت بها ثورتين في فترة زمنية قليلة، معقبًا: "إجراءات الإصلاح حدثت في ظروف صعبة جدًا على كافة المستويات".



وتابع "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن مصر الآن في موقف ووضع آخر، معقبًا: "بفضل تضحيات الشعب في آخر 5 سنوات أصبحنا في وضع تاني آخر خالص".



ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.