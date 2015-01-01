من هو الإعلامي "عمرو خليل" الذي قاطعه السيسي خلال مؤتمر الشباب؟

أبهر الإعلامي عمرو خليل، الحاضرين، بإدارته للجلسة مؤتمر الشباب ولغة جسده وحرصه علي الوقت خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حرصه على الوقت

طلب الإعلامي عمرو خليل، خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن تنهي تعليقها خلال دقيقة نظرًا لتوقيت الجلسة، فقاطعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "سيب الحكومة تتكلم". فيما رد الإعلامي عمرو خليل على الرئيس السيسي معلقاً: "حاضر يا فندم".

تعليمه

تخرج عمرو خليل من كلية آداب قسم لغة إنجليزية، وقد حصل على الفرصة للالتحاق بماسبيرو عن طريق إعلان بإحدى الجرائد بأن ماسبيرو يحتاج إلى مترجمين بالقنوات المتخصصة، حيث عمل فى قناة النيل بالتلفزيون المصرى لمدة ثمانية أعوام.

تعلم من خبرات ماسبيرو أمثال "أمل فهمي، وأحمد رضوان، وعبدالوهاب قتاية"، حيث أتاح له ماسبيرو الحصول على العديد من الدورات التدريبية : دورتين معتمدتين من "bbc"، إلى جانب دورات في اللغة العربية والإلقاء.

مراسل ماسبيرو

ظهر عمرو خليل على شاشة النيل للأخبار، فأصبح نجما لدى العديد من المشاهدين خاصة أنه كان مراسلا فى أشد المناطق سخونة فى العالم "العراق وفلسطين" حيث عمل في قناة النيل للأخبار لمدة ثمانية سنوات.

بدأ عمله كمترجم ومحرر ثم مراسل في بعض الأحداث المحلية، كما قام بتغطية بعض المناطق الشائكة منها حرب العراق فى 2003 بمنطقة الأنبار، أيضا نقل الأحداث الواقعة في الأراضى الفلسطينية خلال عامي 2005 و2006 والمفاوضات بين شمال وجنوب السودان.

أجري لقاءات مع الشيخ أحمد ياسين وكان قبل استشهاده بيومين تقريبا، ثم جاءت مرحلة تقديم بعض البرامج بجانب النشرات السياسية على شاشة النيل للأخبار مثل برامج "صباح جديد، ومباشر من مصر، والرياضة في أسبوع".

تغطية الثورة

وفي عام 2009 انتقل لمدرسة إعلامية أخرى "مدرسة غربية" قدم على شاشتها برنامج "اليوم" والذى كان له دور مميز فى تغطية أحداث ثورتى ٢٥ يناير 2011 و٣٠ يونيو2013.

كما التقي بفضيلة الدكتور على جمعة فى برنامج "الله أعلم" والذى استمر لحوالى 3 سنوات متتالية على شاشة إحدى القنوات الفضائية الخاصة، وقدم من خلال نفس الشاشة برنامج "الساعة السابعة"، ومؤخرا انتقل لإحدى القنوات الخاصة الفضائية الإخبارية.

جوائز

حصل على جائزة التميز الإعلامي من حركة فتح عن تغطية الانتفاضة أثناء عملى بالنيل للأخبار، وجائزة فى الأدب الإنجليزي من جامعة حلوان، إلى جانب العديد من التكريمات من الجمعيات الأهلية والإعلامية، كما شارك في إدارة جلسات بمنتدى شباب العالم "كحكاية وطن".

أسرته

تزوج من نسرين عادل، مخرجة بالتليفزيون، ولديه ثلاثة أبناء ، محمد ، وكارمل هما يمارسان رياضة السباحة، أما الصغرى تيرلا.

يشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب،شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.