ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يبدأ تلقى أفلام دورته الرابعة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:47 م
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يبدأ تلقى أفلام دورته الرابعة
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الرابعة للمهرجان، والتي ستعقد في فبراير المقبل.
 

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، إن المهرجان سيتلقي الأفلام عبر موقعه الإلكتروني www.aiwff.org من بداية شهر أغسطس وحتى الأول من نوفمبر المقبل. 
 

وأكد أنه لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة في المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أي نوع، وأن يكون موضوع الفيلم يتعلق بقضية تخص المرأة. وأوضح أن المهرجان سيضم مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للأفلام القصيرة  (أقل من 60 دقيقة)،  كما ستضاف برامج أخرى لاحقًا.
 

ويعقد مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ونقابة السينمائيين.
 

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كرم في دورته الماضية الفنانة القديرة محسنة توفيق، والنجمة المصرية منة شلبي، ونجمة السينما العالمية باربرا بوشيه، التي شاركت في بطولة  أكثر من 80 فيلمًا سينمائيًا عالميًا مع كبار المخرجين بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية والمسرحية خلال مشوار فني امتد أكثر من 55 عامًا، كما تم تكريم 5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن إسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة نوال، والمونتيرة الكبيرة ليلى فهمي، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية.
 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
5
x
20:30
0
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
0
x
21:30
0
اليمن