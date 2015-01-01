تعرف على توصيات جلسة محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب



وأوضح أن هذه التوصيات هي؛ تطبيق الحكومة إجراءات تقشفية صارمة، تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، في أبواب المصروفات الخاصة بشراء السلع والخدمات، والباب الرابع الخاص بالدعم، والتوسع قدر الإمكان في الاستثمار.



وتابع: "اقتراح تحويل هيكل الدين العام إلى القروض طولة الأجل بدلًا من قصيرة الأجل، والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الصناعة التحويلية".



واستكمل: "مراجعة دورية لفاعلية برامج الترويج الاستثماري، والتوسع في تصدير الاستثمار العقاري المصري للخارج، وإزالة كافة العوائق القانونية في هذا الصدد".



واستطرد: "إعطاء أولولية لملف تحفيز البورصة المصرية، وضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات التحويل الرقمي والطاقة والمتجددة وإعادة هيكلة".



أعلن العميد خالد عكاشة، عضو هيئة المحكمين بمؤتمر الشباب، عن التوصيات التي خرجت من حكومة الواقع والمحاكاة وتنسيقية الأحزاب والخبراء والباحثين، خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، حول تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي.