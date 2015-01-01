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مهاجم منتخب المغرب في طريقه إلى البريميرليج

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:53 م
مهاجم منتخب المغرب في طريقه إلى البريميرليج
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محمد علي
 
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أكدت صحف ومصادر إعلامية مغربية، بأن نادي برايتون الإنجليزي قد أصبح على بعد خطوة واحدة من الحصول على خدمات اللاعب الدولي المغربي "يوسف النصيري" والذي من المتوقع بأن يوقع على عقد مع الفريق المغربي لمدة 4 مواسم قادمة بدءًا من الموسم الجديد 2019-2020.

وقال موقع "CHOUF TV" المغربي، بأن النادي الإنجليزي "برايتون" قد قطع شوط كبير نحو الحصول على خدمات اللاعب المغربي "يوسف النصبري"، والذي يلعب في صفوف نادي لينجانيس الإسباني في الوقت الحالي، ولكن يبدو بأن مسيرته مع الفريق الإسباني قد أوشكت على الإنتهاء.

وأكدت التقارير الصحفية، بأن إنتقال النصيري إلى صفوف برايتون الذي يلعب في البريميرليج خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، قد يكلف خزينة النادي نحو 20 مليون يورو على أقل تقدير.
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