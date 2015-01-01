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أول تعليق من زيدان بعد الخسارة أمام توتنهام

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:50 م
أول تعليق من زيدان بعد الخسارة أمام توتنهام
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مني العوضي
 
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يرى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، أن فريقه ظهر بشكل أفضل خلال مباراة توتنهام رغم الخسارة بهدف نظيف.

وخسر ريال مدريد من توتنهام بهدف سجله هاري كين وذلك اليوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس أودي.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كنا اليوم أفضل، ولكن يجب علينا أن نتحسن كل يوم ولا يمكننا أن نكون سعداء بالهزيمة، ولكننا كنا أفضل في جميع النواحي".

وتابع: "حالياً نحن نعمل مع هذه المجموعة وأنا واثق بهؤلاء اللاعبين، صحيح إنه ليس الوقت المناسب، ولكننا لن نستسلم وسأظل دائماً أفكر بإيجابية، وأعرف أن لديّ فريق رائع، ولكننا لسنا مستعدين بعد".

وأضاف: "مايحتاج له هذا الفريق في الوقت الحالي هو الفوز في مباراة، كل شيء ممكن أن يحدث في هذا الميركاتو".

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