المواطن أولا.. تفاصيل جلسة محاكاة الدولة المصرية بمشاركة "السيسي‎"

انطلقت جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ينعقد المؤتمر الوطنى السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في "العاصمة الإدارية الجديدة"، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كل فئات الشباب المصرى "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين.

الاصلاح الاقتصادي

عرض المؤتمر الوطني للشباب، في نسخته السابعة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فيلما تسجيليًا استعرض خلاله أبرز ما حققته مشروعات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية.

وتناول التقرير، خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، كيف للاقتصاد المصري أن يتحول من العجز إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% والسير نحو تحقيق معدلات تنمية إلى 5.7%.

واستعرض الفيلم، المشروعات القومية التي كانت ضرورية لتحرك كل أجهزة الدولة المصرية، مثل شبكة الطرق والعاصمة الإدارية وبركة غليون ومدينة العلمين الجديدة.

كما حرص على تسليط الضوء على التنمية العمرانية والمجتمعات العمرانية الجديدة وصولا لمدن الجيل الرابع، كما تناول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة.

نموذج المحاكاة

واستعرض مصطفى كمال رئيس مجلس الوزراء في نموذج "محاكاة الدولة المصرية"، تقييم الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن، كما قام مصطفى كمال، خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعرض عام للأوضاع قبل عام 2014.

كما استعرض المحور الاجتماعي، ووصول معدلات الفقر إلى 27.8%، وزيادة الفجوة الإسكانية، وتدهور قطاع النقل ووصول الغاز الطبيعى لأدنى مستوياته.

كما استعرض أيضًا عجز القدرة الكهربائية في الدولة، وكذلك محاور خطة الدولة لتحسين الأوضاع من خلال المحور الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحور البنية التحتية.

استعرضت هبة حسان ممثلة وزيرة المالية، فى نموذج محاكاة الدولة المصرية، ملف الإصلاح الاقتصادى وموازنة العام الحالي، وقالت إن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 44.3 مليار دولار .

استعرضت وزيرة المالية، انتقلت للملف الثانى وهو ملف الموازنة العامة التى رفعت شعار "المواطن أولا"، كما استعرضت وزيرة المالية العجز الكلى في الموازنة، موضحة الفارق ما بين الفائض الأولى والعجز الكلي والفارق بين الإيرادات والمصروفات.

أكد محمد موسي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب بجلسة "محاكاة الدولة المصرية" ضرورة وجود سياسة حقيقية للتصنيع، كما نادى محمد موسي بضرورة تعزيز إستراتيجية إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد لإعطاء حافز للمصانع، وتعظيم الاستفادة من ذلك وخلق فرص عمل، مطالبا بضرورة فك حالة التشابك بين الجهات المتعددة.

المواطن أولا

عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمتي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة المالية بنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية.

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية، حول ردود الأفعال والتواصل الاجتماعي على زيادة الأسعار متسائلا هل أى حكومة إيديها مرتشعة؟

وأكد السيسي، أن أي حكومة تضع في اعتبارها المواطن المصري، وتقدر تمامًا رد الفعل الذي يكون أحيانًا عائقًا للإصلاح.

وأضاف السيسي أن كل مرحلة ترى رد الفعل ودائمًا الأجهزة الأمنية تقف مع الرأي العام، وتخفف من آثار تبعيات تلك الإجراءات على المواطنين.

يعقد المؤتمر الدوري السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم وغدًا، ويجمع 1500 من شباب مصر من جميع المحافظات ليبحثوا معا أهم قضايا المجتمع المصري في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة .