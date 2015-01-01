فلورنتينو بيريز يتحدي زيدان ويتجه نحو الصفقة المفضلة

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مازال يتمسك بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل تحقيق حلمه بتحقيق تلك الصفقة.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رئيس مدريد مازال يحلم بالتعاقد مع نيمار رغم عدم رغبة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على إتمام تلك الصفقة.





ويذكر أن برشلونة الإسبانى يتمسك أيضاً فى إعادة نيمار مرة أخرى لصفوف الباوجرانا بعد رحيله لباريس عام 2017.