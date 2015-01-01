رئيس الوزراء: نعمل على توفير أراضي صناعية بسعر موحد للمستثمرين



وأشار "مدبولي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنهم توجهوا لإنشاء تجمعات صناعية بهدف توفير فرص عمل للشباب الصغير، والذي دوره سيوفر فرص عمل، وعملة أجنبية.



وأضاف أنهم يعملون على توفير أراضي صناعية بسعر موحد للمستثمرين مما سيساهم في انتعاش الوضع الصناعي.



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تعميق التصنيع المحلي وقطاع الصناعة بشكل عام كان من أولى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة.