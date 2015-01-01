بعد الخسارة أمام توتنهام.. جماهير ريال مدريد تفتح النار على زيدان وتطالب بإقالته

شنت جماهير ريال مدريد الإسباني هجومًا عنيفًا على الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، وذلك عقب الخسارة أمام توتنهام الإنجليزي في بطولة كأس أودي المقامة حاليًا بمدينة ميونيخ الألمانية.





وطالبت بعض جماهير الريال على مواقع التواصل الاجتماعي فلورنتينو بيريز رئيس النادي بإقالة زيدان، بعد الخسارة أمام توتنهام، بالإضافة إلى الأداء الكارثي الذي قدمه الفريق خلال المباريات الودية السابقة، والخسارة الفادحة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3.





وقال أحد مشجعي ريال مدريد على تويتر :" اطردوا زيدان خارج الفريق قبل فوات الآوان"، وقال آخر :" بيريز حقق طلبات زيدان وفي النهاية نخسر ولا نقدم أي أداء وحتي وإن كان ذلك في مباريات تجريبية".





وخسر ريال مدريد في أولي مبارياته الودية أمام بايرن ميونيخ 3-1 ثم تعادل فاز على آرسنال بضربات الجزاء بعد التعادل 2-2 ثم خسر الخسارة الكبري أمام أتلتيكو مدريد 7-3، قبل أن يخسر اليوم أمام توتنهام.