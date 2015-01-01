موقف إنساني خلال مؤتمر الشباب.. وأحمد موسى: لقطة مش موجودة غير في مصر



وحقق الرئيس السيسي، أمنية الفتاة صاحبة الـ25 عامًا، عندما طلبت أداء مقطع من أغنية "مصر تتحدث عن نفسها" لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث أدتها بإحساس وصوت عذب تعالي معه تصفيق الحضور.



علق الإعلامي أحمد موسى، على موقف إنساني من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع فتاة من ذوي القدرات الخاصة بمؤتمر الشباب السابع: "ما قام به الرئيس يعتبر رسالة لكل رجال الدولة.. لقطة اليوم هديل ماجد، البنت المصرية اللي اتكلمت وغنت في مؤتمر الشباب والرئيس صعد إلي المسرح لتحيتها.. لقطة مش موجودة غير في مصر، مفيش حد يقوم بهذه اللقطة غير الرئيس السيسي".وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هذه اللقطة رسالة لكافة فئات المجتمع، مضيفًا: "أرجو من كل مسئول أن يتعامل مع الجميع مثل الرئيس السيسي".ونوه إلى أن الرئيس السيسي عندما يلتقي بشباب وبنات مصر يبعث رسالة للجميع عن التقدير والاحترام الكبير، معلقًا: "فيه ناس بتقفل بابها وتقفل تليفوناتها، ومش بيردوا علي حد، وما قام به الرئيس رسالة للجميع.. تعاملوا بتواضع واحترام مع كل المصريين حتي لو حد جاي يشتكي".هذا وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب السابع، لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عندما حرص على الصعود لاصطحاب الفتاة هديل ماجد -من ذوي القدرات الخاصة- من المنصة إلى مقعدها ضمن صفوف الحضور.