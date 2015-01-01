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انشاء صندوقا لتمويل الفعاليات الكبرى في أبوظبي بقيمة 163 مليون دولار

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:40 م
انشاء صندوقا لتمويل الفعاليات الكبرى في أبوظبي بقيمة 163 مليون دولار
ارشيفية
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وكالات
 
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دشنت إمارة أبوظبي صندوقا جديدا بقيمة 600 مليون درهم (163.4 مليون دولار) ”للفعاليات الكبرى“ من أجل تمويل الشركاء العالميين المحتملين في مجال الترفيه، في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد بدلا من اعتماده على النفط.

وتنفق أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات بالفعل على الصناعة والسياحة والبنية التحتية للتخلي عن الاعتماد على النفط، لكنها لا تزال متأخرة كثيرا عن إمارة دبي في جذب الزوار.

وقال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في بيان يوم الثلاثاء إن هذه المبادرة ستعمل على استقطاب أفضل المنظمين لفعاليات الأعمال والترفيه من شتى أنحاء العالم وتقديم أبوظبي كوجهة لاستثمار وقتهم وجهدهم فيها.

وهذا الصندوق جزء من مبادرة استثمار وإصلاح واسعة النطاق بقيمة 50 مليار درهم تعرف باسم ”غدا 21“.

وتشمل المزارات السياحية الحالية في أبوظبي مضمار سباق فورمولا وان ومتحف اللوفر أبوظبي ومدينة عالم وارنر براذر أبوظبي الترفيهية بجانب متحفي جوجنهايم وزايد الوطني اللذين لا يزالان قيد الإنشاء.
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