رئيس الوزراء: خير دليل على التحسن الاقتصادي عدم انقطاع الكهرباء



وأشار "مدبولي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه تم حل أزمة 200 ألف أسرة كانوا يقطنوا العشواائيات، وكانوا موضع معايرة لمصر.



وأضاف أن شعور المواطن أن هناك أمل هو يجعل المواطن يتحمل، حيث أنه عند سؤال المواطن عن الوضع يؤكد أن الوضع يتحسن.







قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المواطن يشعر بثمار التحسن الاقتصادي، مستدلا بعدم انقطاع التيار الكهربائي، وتوفر اسطوانات البوتجاز، بالإضافة إلى حل مشكلة الإسكان.