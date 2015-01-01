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عاجل.. أفشة في الأهلي لمدة 5 سنوات

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:50 م
عاجل.. أفشة في الأهلي لمدة 5 سنوات
افشة
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محمد الصو
 
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نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في الحصول على خدمات محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وتوصل أمير أتوفيق مسئول التعاقدات بالمارد الأحمر، لاتفاق نهائي مع إدارة بيراميدز سبورت، متمثلة في ممدوح عيد المدير التنفيذي، والتي قضت بانتقال اللاعب بصفة نهائية، بعد اتفاق جميع الأطراف.

 

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي، لمدة خمسة أعوام، على أن يتم استخراج الاستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات المقبلة.

 

ويسعى النادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، في تدعيم صفوفه خلال الفترة الجارية استعدادا لمنافسات الدوري العام وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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