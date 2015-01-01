الخسائر تستمر.. ريال مدريد يسقط أمام توتنهام في كأس أودي





وسجل هاري كين هدف توتنهام الوحيد في المباراة، وذلك بعد خطأ من الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو في منتصف الشوط الأول من المباراة.









ويقدم فريق ريال مدريد مباريات استعدادية سيئة للغاية، حيث خسر أيضًا المباراة الماضية أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 7-3.