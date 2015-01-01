ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخسائر تستمر.. ريال مدريد يسقط أمام توتنهام في كأس أودي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:49 م
الخسائر تستمر.. ريال مدريد يسقط أمام توتنهام في كأس أودي
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
حقق توتنهام الإنجليزي فوزًا مستحقًا على ريال مدريد الإسباني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس أودي المقامة حاليًا بمدينة ميونيخ الألمانية.


وسجل هاري كين هدف توتنهام الوحيد في المباراة، وذلك بعد خطأ من الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو في منتصف الشوط الأول من المباراة.


ويقدم فريق ريال مدريد مباريات استعدادية سيئة للغاية، حيث خسر أيضًا المباراة الماضية أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 7-3.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
0
x
21:30
0
اليمن