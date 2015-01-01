الخسائر تستمر.. ريال مدريد يسقط أمام توتنهام في كأس أودي
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:49 م
أحمد عصام
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حقق توتنهام الإنجليزي فوزًا مستحقًا على ريال مدريد الإسباني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس أودي المقامة حاليًا بمدينة ميونيخ الألمانية.
وسجل هاري كين هدف توتنهام الوحيد في المباراة، وذلك بعد خطأ من الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو في منتصف الشوط الأول من المباراة.
ويقدم فريق ريال مدريد مباريات استعدادية سيئة للغاية، حيث خسر أيضًا المباراة الماضية أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 7-3.
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