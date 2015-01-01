هاني شاكر يتقدم على مصطفى كامل فى انتخابات الموسيقيين

تشير المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات نقابة المهن الموسيقية، والتي جرت منذ صباح اليوم الثلاثاء، إلى تقدم الفنان هاني شاكر للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه القوي المطرب مصطفى كامل، والذى اعتلى كرسى النقيب من قبل.





حرص عدد من نجًوم الغناء والموسيقيين على الحضور والادلاء بأصواتهم، منهم الفنان نادر أبو الليف وطارق الشيخ واحمد العيسوي وغادة رجب وريكو وريم كمال وأحمد الكحلاوي وآية عبدالله وفاطمة عيد وطارق عبد العزيز والموسيقار هاني مهنا وأحمد عبد العريز وحسام حسنى، ويتنافس على مقعد النقيب اليوم الثلاثاء ، النقيب الحالي الفنان هاني شاكر والفنان مصطفى كامل والذي سبق أن تولى المنصب من قبل.



