موندو ديبورتيفو: برشلونة يعلن بقاء المنبوذ

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن البرازيلي فيليب كوتينيو سيستمر مؤقتاً بقميص برشلونة لحين العثور على عرض مناسب ومن ثم سيتم بيعه.





وقالت الصحيفة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن كوتينيو سيبقى في كامب نو بسعر 120 مليون ويأتي ذلك في الوقت الحالي.





كما ذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي يريدون التوقيع مع البرازيلي كوتينيو، إلا أن أياً منهم لم يأتِ بخطوة لمحاولة الحصول عليه حتى الآن.





وأشارت الصحيفة الإسبانية أن هناك خيار آخر وهو موافقة باريس سان جيرمان على التفاوض مع البارسا لعودة نيمار في صفقة مالية مع تبادل لاعبين (من بينهم كوتينيو).