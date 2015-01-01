مؤتمر الشباب يعرض فيلمًا تسجيليًا عن شبكة الطرق الجديدة

Advertisements

عرض المؤتمر الوطني السابع للشباب، فيلمًا تسجلًا عن وضع البنية التحتية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث كانت البنية متهالكة منذ سنوات كثيرة وكانت تعيش على المسكنات.



وأضاف الفيلم، أن مصر خلال وقت قياسي قامت برفع كفاءة شبكة الطرق القديمة، وإنشاء طرق جديدة للربط بين محافظات الجمهورية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.



وتابع أن مصر أصبحت تمتلك أحدث شبكة طرق على مستوى العالم، وأصبح لديها العديد من الكباري من أهمها كوبري تحيا مصر.

