ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فرحة حجاج القرعة فور وصولهم لفنادق مكة المكرمة (فيديو)

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:40 م
فرحة حجاج القرعة فور وصولهم لفنادق مكة المكرمة (فيديو)
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
عبر حجاج القرعة، عن فرحتهم الشديدة، بعدما تم تسكينهم بمجموعة من الفنادق بمكة المكرمة عقب قدومهم من المدينة المنورة. 

وأنهي ضباط وأفراد بعثة حج وزارة الداخلية، إجراءات تسكين الحجاج في غرفهم من خلال نظام تسكين إلكتروني، كما قاموا بمساعدة كبار السن للوصول إلى أماكن إقامتهم، حيث تحرص وزارة الداخلية على توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن هذا العام، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. 


Advertisements
المزيد عن: وزارة الداخلية مكة المكرمة فنادق مكة حجاج بيت الله الحرام حجاج القرعة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
18:00
1
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
20:30
-
فنربخشة - تركيا
بطولة اتحاد غرب آسيا
لبنان
0
x
18:30
1
العراق
فلسطين
0
x
21:30
0
اليمن